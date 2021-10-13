Следователи Печерского управления полиции сообщили о подозрении заместителю директора коммунального предприятия «Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Печерского района» в растрате чужого имущества, которое было вверенное ему путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что в июне 2001 года между КП «ДЭУ Печерского района» и субъектом хозяйственной деятельности подписан договор аренды коммунального имущества, а именно помещений подземного пешеходного перехода на площади Славы общей площадью 1700 кв. м. сроком на 49 лет.

Стоимость аренды за календарный год составила 1% от рыночной стоимости объекта аренды, а именно 6505 грн в год (стоимость помещений, согласно документам, составляла около 650 тыс. гривен).

В 2017 году была проведена переоценка помещений подземного перехода и установлена ​​их рыночная стоимость в сумме более 53 млн гривен.

При этом, как установлено прокуратурой, размер арендной платы за коммунальное имущество не менялся.

Таким образом, в результате умышленных действий должностного лица КП «ДЭУ Печерского района», бюджет города недополучил средства от аренды коммунального имущества в сумме более 600 тыс. грн.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.