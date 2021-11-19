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При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении бывшему председателю тендерного комитета Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей по факту служебной халатности, которая привела к ущербу государству почти в 30 млн гривен (ч.2 ст.367 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что в 2019 году должностные лица Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, действуя в сговоре с представителями частного общества, занимающегося поставками вакцин, разработали и реализовали противоправную схему по закупке по завышенной стоимости вакцины против ящура.

Согласно материалам следствия, приобретенная за государственный счет вакцина не была зарегистрирована в Украине, поэтому не могла быть использована и не использовалась для прививок и подлежит утилизации.

Согласно выводу экспертов, размер ущерба, нанесенного государственному бюджету Украины в результате перечисления денежных средств в пользу поставщика вакцины составляет около 30 млн гривен.

Решается вопрос об избрании подозреваемому лицу меры пресечения.

Также в рамках производства правоохранители провели обыски по адресам проживания причастных лиц и в служебных помещениях Госпродпотребслужбы.

По результатам проведенных следственных действий будет дана правовая оценка действиям других участников преступной схемы.

 

 
ForUm

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