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Президент Владимир Зеленский встретился с семьей певца, телеведущего и продюсера Андрея Кузьменко, которому было посмертно присвоено звание Героя Украины с вручением ордена Государства. Об этом  ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующий указ президент подписал 17 августа 2020, в день рождения Андрея Кузьменко, отметив его выдающиеся личные заслуги в формировании отечественного культурного пространства, весомый вклад в развитие национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную творческую и общественную деятельность.

Глава государства передал награду погибшего певца его отцу Виктору Кузьменко. На встрече также присутствовала мать Андрея Кузьменко Ольга, его вдова Светлана Бабийчук и дочь Мария-Барбара Кузьменко.

«Я прекрасно знал Андрея, мы много раз встречались. Он был очень крутым парнем. Люди любят его песни, он живет в своем творчестве», - сказал Зеленский.

Отец Андрея Кузьменко поблагодарил президента за большое внимание к памяти его сына.

«Спасибо вам за добрую память о нашем сыне Кузьме Скрябине. Желаю вам крепкого здоровья и вдохновения в вашей государственнической работе», - сказал Кузьменко.

Андрей Кузьменко – музыкант, ведущий, продюсер, писатель и лидер группы «Скрябин». 2 февраля 2015 погиб в ДТП на трассе Кривой Рог - Кировоград.
ForUm

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