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В Киев из Херсонской области отправилась баржа с 300 тоннами арбузов.

«Путешествовать Днепром арбузы будут примерно неделю. К терминалу в Переяславе-Хмельницком баржа с арбузами прибудет 21 августа. А в киевских супермаркетах эти арбузы появятся традиционно накануне Дня Независимости», – говорится в сюжете ТСН.

Как сообщили фермеры, «прошлогодних цен уже не будет. Из-за весенних заморозков арбузы пересевали и затраты увеличились вдвое».

«Если в прошлом году в это время, когда мы отправляли баржу, цена была в рамках 1,20-1,50, то сегодня купить арбуз на херсонских полях оптом можно в районе 2,50-3 грн. Все затратные части и вот он получается в сетях Киева и крупных городов в районе 10 грн», - говорит фермер Александр Мусиенко.

Отмечается, что в этом году херсонские арбузы имеют еще и культурно-туристическую миссию. Большинство едет с наклейками QR-код, по которым можно узнать не только о происхождении арбузов, но и об интересных фактах о Херсонщине, а также как до них добраться.
ForUm

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