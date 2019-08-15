16 августа на грузовом причале филиала «Голопристанский» ООО СП «Нибулон» состоится загрузка несамоходного судна 400 тоннами херсонских арбузов, собранных с полей местных хозяйств. Отправка арбузов состоится 17 августа, сообщает на сайте компании.

Уже на следующей неделе несамоходное судно NBL-90 в сопровождении буксира прибудет в перегрузочный терминал в Переяславе-Хмельницком. Отсюда сладкую ягоду будут доставлять в столичные супермаркеты.

Впервые отправка арбузов баржей состоялась в 2017 году. Тогда впервые за 15 лет было отправлено несамоходное судно с 300 тоннами сладкой ягоды. Это событие буквально взорвало информационное пространство и стало топ-новостью информагентств и социальных сетей, а «арбузы с баржи» в супермаркетах были нарасхват. Не менее грандиозной стала отправка более 400 тонн арбузов и в августе прошлого года.

Доставка именно водным транспортом овощей и фруктов с юга Украины на север не только существенно уменьшает их потери, ведь грузится продукция не насыпом, как обычно, а в специальных контейнерах. Кроме того, учитывая, что вода в этом случае является естественным охладителем, плодоовощная продукция не перегревается и попадает в торговые сети в лучшем виде как внутри, так и снаружи.