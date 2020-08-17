также в разделеОбщество
Баржа с херсонскими арбузами отправилась в Киев 7
Украинские больницы могут принять 34 тыс. пациентов с коронавирусом 14
Киев и десять областей не готовы к ослаблению карантина 37
Украина в ПАСЕ инициировала создание Белорусской декларации 45
В ВСУ за сутки новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией – 33 13
Как будут работать детские сады осенью 16
За минувшие сутки коронавирусом заболели 55 медработников 8
Спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности 12
Более 90 тысяч украинцев заболели коронавирусом 78
Вчера на Донбассе не было обстрелов 13
СБУ сообщила количество пленных в ОРДЛО 41
Криклий обратился к полиции из-за танкера Delfi 44
Украинцев призвали готовиться ко второй волне коронавируса 149
Окружение Авакова получило 180 миллионов за комплексы автофиксации нарушений ПДД 137
Число пациентов с коронавирусом стремительно растет 50
Боевики укрепляются в районе оккупированных поселков Золотое-5 и Широкая Балка 12
С начала года в пожарах погибли почти 1000 человек 13
COVID-19: третий день подряд в Украине фиксируют антирекорд 61

В воскресенье, 16 августа, подразделения Объединенных сил задержали стрелка-снайпера, у которого обнаружили военный билет так называемой «ЛНР», небольшую сумму средств в российских рублях и обезболивающий медицинский препарат наркотического действия.

Задержанный признался, что не выдержал произвола и издевательств главарей, которые командуют оккупационными подразделениями и добровольно решил сдаться Вооруженным силам Украины, заявили в штабе ООС.

Сейчас им занимаются компетентные органы.

По данным разведки, в подразделениях противника, наряду с сильной неукомплектованностью низкий боевой дух и морально-психологическое состояние. Главари теряют контроль над личным составом и такие случаи как употребление алкоголя и наркотиков, самоубийства и дезертирство личного состава все чаще имеют место.

Чтобы бороться с дезертирством вооруженные формирования РФ сформировали цели «заградительные отряды».

На своих медийных ресурсах оккупанты «с горечью в сердце» сообщают, что их командование теперь отдает приказы уничтожать потенциальных дезертиров. У населенного пункта Луганское снайпер врага застрелил своего же коллегу за самовольное оставление места службы. Так главари оккупантов запугивают личный состав и угрожают расправой и кровью.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги