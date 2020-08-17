В воскресенье, 16 августа, подразделения Объединенных сил задержали стрелка-снайпера, у которого обнаружили военный билет так называемой «ЛНР», небольшую сумму средств в российских рублях и обезболивающий медицинский препарат наркотического действия.

Задержанный признался, что не выдержал произвола и издевательств главарей, которые командуют оккупационными подразделениями и добровольно решил сдаться Вооруженным силам Украины, заявили в штабе ООС.

Сейчас им занимаются компетентные органы.

По данным разведки, в подразделениях противника, наряду с сильной неукомплектованностью низкий боевой дух и морально-психологическое состояние. Главари теряют контроль над личным составом и такие случаи как употребление алкоголя и наркотиков, самоубийства и дезертирство личного состава все чаще имеют место.

Чтобы бороться с дезертирством вооруженные формирования РФ сформировали цели «заградительные отряды».

На своих медийных ресурсах оккупанты «с горечью в сердце» сообщают, что их командование теперь отдает приказы уничтожать потенциальных дезертиров. У населенного пункта Луганское снайпер врага застрелил своего же коллегу за самовольное оставление места службы. Так главари оккупантов запугивают личный состав и угрожают расправой и кровью.