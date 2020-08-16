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Выданные России боевики частной военной компании «Вагнера» попали в Беларусь, якобы откликнувшись на объявление о работе в Ливии и Сирии. Работа заключалась в охране нефтяных объектов.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Сообщается, что они связались с куратором, который предложил работу по охране нефтяных объектов в Ливии и Сирии. Изначально куратор просил набрать 30 человек, позже запрос был увеличен до 180. При этом требовался опыт участия в боевых действиях на Донбассе или Сирии.

В дальнейшем им заявили, что прежний куратор погиб, а новый уже предложил ехать на охрану объектов «Роснефти» в Венесуэле. Предполагалось, что боевиков доставят туда рейсами Минск - Стамбул - Гавана - Каракас, однако за сутки до вылета человек, который занимался их логистикой, заявил, что закажет новые билеты на 30 июля. После этого они выехали в санаторий, где и были в дальнейшем задержаны белорусскими силовиками.

Позже им заявили о подозрении в подготовке к массовым протестам и вооруженному сопротивлению правоохранительным органам.

Напомним, Зеленский раскритиковал передачу «вагнеровцев» России.
ForUm

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