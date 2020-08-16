Экс-кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало объявлен Управлением внутренних дел Минского облисполкома в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о получении взятки.

Накануне стало известно, что оппозиционера разыскивают и силовые структуры Российской Федерации.

«Весьма срочно! ГУУР КМ МВД Республики Беларусь за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 УК РБ, разыскивается гражданин Республики Беларусь Цепкало Валерий Вильямович (…) Прошу на розыск преступника ориентировать личный состав ОВД и приданные силы», — цитирует ориентировку управления уголовного розыска УВД Минского облисполкома Интерфакс-Запад.

В то же время юристы Цепкало пока не получили официального подтверждения этой информации, «очевидно, в связи с выходными», подчеркнули в информагентстве.

Утром в воскресенье, 16 августа, Вероника Цепкало, супруга белорусского оппозиционного политика Валерия Цепкало, заехала в Украину с территории РФ вместе с детьми. До этого российские пограничники удерживали ее несколько часов на пункте пропуска.

Незадолго до президентских выборов в Беларуси Цепкало вместе с детьми выехал из страны. В день выборов, 9 августа, Беларусь оставила и его жена Вероника Цепкало. Выехав из Минска, экс-кандидат публично выступает с критикой Лукашенко.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против республики началась агрессия.