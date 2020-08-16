В Минске запланировано проведение митинга в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко. Мероприятие будет мирным, на него соберутся «силы, поддерживающие государственный курс», - говорится в сообщении провластной организации Белая Русь в Facebook.

«В воскресенье в 12:00 на столичной площади Независимости (у Дома правительства) пройдет митинг солидарности», - отмечается в соцсети.

Между тем, как передает Telegram-канал NEXTA Live, в столице страны состоится общегражданский марш за свободу.

«За прошедшую неделю белорусы поняли, что их - миллионы. И уже сегодня мы должны выйти на решающий и мирный марш. И официально заявить не только самопровозглашенному диктатору, но и всему миру о нашем общем стремлении», - говорится в сообщении.

Начало марша запланировано на 14 часов.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против республики началась агрессия.