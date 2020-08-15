В плену боевиков террористических группировок «ДНР» и «ЛНР» по состоянию на 14 августа находятся 235 человек. Об этом сообщила СБУ на запрос Радио Свобода.

«Вопросы освобождения граждан Украины, которые были незаконно лишены свободы правоохранительными и судебными органами Российской Федерации, выносятся на уровень международных контактов и решаются при участии Министерства иностранных дел Украины», - отметили в СБУ.

По состоянию на 30 апреля, по данным Службы безопасности, незаконно лишенными свободы на оккупированных территориях Донбасса считались 241 человек, а в начале 2020 года - 184.

Напомним, Кравчук готов сесть за стол переговоров с людьми из ОРДЛО, но не со всеми.