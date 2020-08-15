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На фоне массовых протестов против режима Лукашенко власти Беларуси не впустили в страну литовского депутата Европарламента Пятраса Ауштрявичюса.

Об этом сообщает Европейская правда.

Как отмечается, Ауштрявичюс вместе с евродепутатом из Польши Робертом Бедронем, которого также не пустили в Беларусь, хотели оценить ситуацию в стране после выборов президента, результаты которых спровоцировали политический кризис.

В частности, они планировали встретиться с задержанными во время протестов гражданами, а также пообщаться с представителями неправительственных организаций и должностными лицами.

Их намерения связаны с тем, что Бедронь является главой делегации Европарламента по отношениям с Беларусью, а Ауштрявичюс — докладчик ЕП по этой стране.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против республики началась агрессия.
ForUm

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