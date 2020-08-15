Возвращение официальным Минском боевиков частной военной компании Вагнера в Россию – недружественный шаг по отношению к Украине. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает пресс-центр ведомства в пятницу, 14 августа, в Facebook.

«К сожалению, власти Беларуси приняли неправовое решение, которое не соответствует духу двусторонних взаимоотношений», - отметил Данилов.

По его словам, Киев собрал достаточно доказательств участия бойцов ЧВК Вагнера в вооруженном конфликте на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований Российской Федерации.

«Украина найдет время и возможность, имея доказательную базу, привлекать всех виновных в совершении преступлений на нашей территории к уголовной ответственности, в какой бы далекой стране они не скрывались», - подчеркнул секретарь СНБО и добавил, что закон и уважение к правовым процедурам требовали от белорусской стороны иного решения.

Напомним, задержанных под Минском 32 бойцов ЧВК Вагнера власти Беларуси передали РФ.