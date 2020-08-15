Средняя зарплата в Украине увеличилась за месяц (в июне по сравнению с маем) на 1651 гривну – до 11 197 гривен. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда в пятницу, 14 августа.

«Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которого уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии, за июнь 2020 года в сумме 11 197 гривен 38 копеек», - указано в сообщении.

Отметим, за май, по данным ПФУ, этот показатель составил 9546 гривен 32 копейки.

Напомним, Верховная Рада может собраться на внеочередную сессию 25 августа для принятия ряда законопроектов, в частности об увеличении минимальной заработной платы до 5 тыс. грн.