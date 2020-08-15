также в разделеЭкономика
Министр финансов не видит предпосылок для «доллара по 30» 26
Зеленский подписал закон о сельхозкооперации 16
Ощадбанк выиграл суд у Сбербанка России за торговую марку 33
Украине прогнозируют дефицит и подорожание гречки 20
Инфляция в Украине в годовом измерении осталась на уровне 2,4% 16
Шмыгаль рассказал, как на Донбассе будут работать «свободные экономические зоны» 151
Укрзализныця восстановила остановку поездов в Луцке и Тернополе 13
Укрзализныця возобновила движение 14 пригородных поездов 36
Зеленский зарегистрировал законопроект о повышении минимальной зарплаты 18
Назначен заместитель главы Нацбанка 22
Международные резервы Украины в июле выросли на 1% 13
АМКУ изучает покупку «Мотор Сичи» без разрешения комитета 55
С начала года транзит газа через Украину сократился на 44% 16
Зеленский поручил Кабмину и СНБО изучить последствия продажи «Мотор Сичи» 311
С начала года заробитчане переслали в Украину $5,3 миллиарда 9
Нафтогаз: Отопительный сезон на Николаевщине под угрозой срыва 29
Цена золота продолжает бить рекорды 21
Энергоатом будет продавать половину электроэнергии населению по 1 копейке 44

Средняя зарплата в Украине увеличилась за месяц (в июне по сравнению с маем) на 1651 гривну – до 11 197 гривен. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда в пятницу, 14 августа.

«Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которого уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии, за июнь 2020 года в сумме 11 197 гривен 38 копеек», - указано в сообщении.

Отметим, за май, по данным ПФУ, этот показатель составил 9546 гривен 32 копейки.

Напомним, Верховная Рада может собраться на внеочередную сессию 25 августа для принятия ряда законопроектов, в частности об увеличении минимальной заработной платы до 5 тыс. грн.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1420 грн.
68
Теги