также в разделеПолитика
Раде предложили не признавать выборы в Беларуси 12
Он не президент – он официант: Зеленский нас всех обманул 35
Печерские холмы: Медведчук выходит на международный уровень 31
СМИ: Депутат Холодов перекраивает табачный рынок для себя и друзей 40
Медведчук назвал истинную причину отмены выборов в 18 объединенных территориальных громадах 37
Зеленский подписал закон, который ускорит рассмотрение уголовных производств в судах первой инстанции 12
«ЕС на пляже»: Саммит по Беларуси вряд ли соберется 22
Дубинский: В результате масштабных «скруток НДС» бюджет недосчитался в июле порядка 2,7 млрд грн 25
Медиа-эксперт: Пинчук обратился к Медведчуку после отказа Фридмана купить телеканалы, но решения еще нет 55
Медведчук поздравил Лукашенко с убедительной победой на выборах 26
Кравчук готов сесть за стол переговоров с людьми из ОРДЛО, но не со всеми 147
Чаплыга: Зеленский по мелкому пакостит Медведчуку, собирая свой потешный Кабмин в шаббат, чтобы в воскресенье отдать Крым русским, установив карантин 392
Зеленский призвал Беларусь отказаться от уличного насилия 66
Зеленский пообещал татарам защиту в Крыму 51
Террористы заминировали офис ОПЗЖ 54
Рабинович о попытке захвата «112 Украина»: власть прошла рубикон беззакония! 126
«Батькивщина» выдвинула своего кандидата в мэры Киева 43
Губриенко: Хитрые китайцы наладили отношения не с "зелеными", а с оппозицией 134

Верховная Рада может собраться на внеочередную сессию 25 августа для принятия ряда законопроектов, в частности об увеличении минимальной заработной платы до 5 тыс. грн.

Об этом сказал председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире телеканала «Україна 24», передает Укринформ.

«Я убежден, что Рада соберется, ориентировочная дата - это 25 августа, но это еще не официальная информация. Я убежден, что мы поддержим эту инициативу президента (относительно повышения минимальной зарплаты, - ред.), ведь это неправильно и безобразие, если в государстве уровень минимальной заработной платы меньше, чем прожиточный минимум для трудоспособного лица», - сказал Гетманцев, отвечая на вопрос, соберется ли Верховная Рада на внеочередную сессию для принятия законопроекта о повышении минимальной зарплаты.

Он добавил, что не знает, внес ли президент уже представление о проведении внеочередного заседания: «Но время для этого есть, и мы, скорее всего, соберемся, чтобы принять этот закон и другие законы».

Гетманцев добавил, что власть делает все возможное, чтобы повысить социальные стандарты, несмотря на ​​то, что возможности государственного бюджета довольно скромные.

Напомним, 6 августа  Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3963 «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», которым предлагается повысить размер минимальной заработной платы.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предусматривается повышение минимальной заработной платы и установление ее с 1 сентября 5000 гривень в месячном размере (рост на 5,86 процента).

В то же время с целью сохранения соотношения между размерами должностного оклада работника 1 тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы (ЕТС) и минимальной заработной платой, сложившееся в текущем году, предусмотрено увеличение расходов на повышение размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда ЕТС и установление его в размере 2 225 гривень (повышение составит 5,86 процента).

Сейчас минимальная зарплата в госбюджете-2020 заложена на уровне 4723 гривни.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 17 июля закрыл третью сессию парламента 9-го созыва.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги