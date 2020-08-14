По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на трех железнодорожных станциях будет осуществляться только высадка пассажиров без посадки. В частности, с полуночи 17 августа будет закрыта продажа билетов со станций Самбор, Дубно и Клевань на 6 пар поездов, сообщили ForUm’у в пресс-службе Укрзализныци.

На указанных станциях можно будет сделать только высадку. Со станций Самбор, Дубно и Клевань не будут продаваться проездные документы на поезда:

№98/97 Ковель-Киев,

№49/50 Киев-Трускавец,

№45/46 Ужгород-Лисичанськ,

№231/232 Ивано-Франковск-Геническ,

№217/218 Киев-Рахов,

№743/744 Киев-Львов.

Пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100% возмещение их стоимости.