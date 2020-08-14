Следователи Госбюро расследований сообщили о подозрении инспектору роты батальона Управления патрульной полиции в Хмельницкой области Департамента патрульной полиции Нацполиции Украины в представлении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления , предусмотренной Законом Украины «О предотвращении коррупции» (ст. 366-1 УК Украины).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР, в декларации за 2016 патрульный умышленно не отразил объект недвижимости, принадлежащей ему на праве частной собственности, стоимость которого составляет 362 500 гривен, а также кредит в сумме 72 500 долларов США.

Кроме того, при подаче декларации следующего года он снова не отразил указанные сведения. Такие действия сделали невозможным осуществление контроля за доходами и расходами декларанта уполномоченными государственными органами.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.