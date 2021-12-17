Следователи Госбюро расследований завершили досудебное расследование в отношении инспектора патрульной полиции в Закарпатской области, который совершил дорожно-транспортное происшествие с двумя погибшими. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Ночью 11 июня 2020 года правоохранитель с друзьями уехал из Ужгорода в Киев, чтобы приобрести новый автомобиль.

В полдень на следующий день, без отдыха более суток, он пересел на новоприобретенный автомобиль и отправился обратно в Ужгород, хотя достоверно знал, что управлять автомобилем в состоянии усталости запрещено.

Ночью во время дождя и плохой видимости дороги патрульный для обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом.

В результате ДТП водитель мотоцикла и его пассажир от полученных травм погибли на месте.

Патрульный обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим гибель нескольких человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а также временно ограничено его право управлять транспортными средствами и изъяты водительские права.

Родственниками погибших заявлен гражданский иск на сумму 1 млн 188 тыс. гривен, который вместе с обвинительным актом направлен в суд.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора, оперативное сопровождение – Главное оперативное управление Государственного бюро расследований.