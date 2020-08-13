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По публичному обвинению Красноармейской местной прокуратуры суд вынес обвинительный приговор лицу за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Суд установил, что в мае 2014 жительница пгт Великая Новоселка по предварительному сговору с другими лицами активно участвовала в организации и проведении в помещении Великоновоселковского районного культурно-оздоровительного комплекса незаконного референдума о признании самостоятельности так называемой «ДНР» в качестве члена «участковой избирательной комиссии».

Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год.
ForUm

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