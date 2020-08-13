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Аммиачную селитру в Украине хранят в специальных емкостях, а не насыпью, как было в порту Бейрута. 

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал журналистам в рамках рабочей поездки в Харьковскую область, сообщает Укринформ.

«Первые результаты (проверок хранения аммиачной селитры, - ред.) показывают, что стандарты хранения селитры в Украине - это хранение в бегах - специальных емкостях, то есть, она хранится не насыпью, как было в Бейруте», - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что в Украине согласно первым результатам проверки также не нарушают сроки хранения селитры.

Премьер обратил внимание, что «факты, которые были приведены по отдельным портам в прессе» по хранению селитры также проверили, но информация не подтвердилась. «Факты были проверены, не подтвердилось, что где-то хранится в течение трех или четырех лет 3,2 тыс. тонн селитры. Эта селитра не хранится в тех портах, которые были названы, она была в течение полугода перегружена и забрана оттуда на производство», - добавил Шмыгаль.

Он отметил, что в местах хранения аммиачной селитры проверки продолжаются, результаты будут 15 сентября.

Напомним, в связи с чрезвычайной ситуацией техногенного характера, произошедшей в морском порту города Бейрут Ливанской Республики, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил проверить на безопасность хранения субъектами хозяйствования аммиачной селитры. 
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