В связи с чрезвычайной ситуацией техногенного характера, произошедшей в морском порту города Бейрут Ливанской Республики, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил проверить на безопасность хранения субъектами хозяйствования аммиачной селитры. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Кабмина.

«Провести внеплановые мероприятия государственного надзора за соблюдением требований законодательства в сфере охраны труда, техногенной и пожарной безопасности субъектами хозяйствования, которые сохраняют аммиачную селитру насыпью для применения на предприятиях любой отрасли, а также используют ее для изготовления кальциевой селитры, комплексных и жидких материальных удобрений», - говорится в документе.

Соответствующее поручение премьер-министр дал министру инфраструктуры Владиславу Криклию, председателю Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину, и.о. председателя Государственной службы Украины по вопросам труда Виталию Сажиенко, главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко и председателям областных и Киевской городской госадминистраций.

О результатах проверки указанные лица должны проинформировать Кабинет Министров до 15 сентября 2020 года.

Как сообщал ForUm, 4 августа в ливанской столице Бейруте в районе порта произошли два мощных взрыва. Несколько кварталов города полностью разрушены.

Взорвались 2,7 тонны нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности.

Число погибших составило около 135 человек.

Совет национальной обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и ввел режим чрезвычайного положения.

По оперативной информации, граждане Украины среди погибших и пострадавших отсутствуют.