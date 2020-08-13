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Прокуратура Крыма сообщила о подозрении бывшему судье Симферопольского районного суда в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе расследования уголовного производства установлено, что судья после оккупации полуострова в 2014 году перешел на службу в незаконно созданные судебные органы государства-оккупанта. Он способствовал становлению и укреплению оккупационной администрации, оказывая помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины. Понимая, что правосудие на временно оккупированном полуострове должно осуществляться в соответствии с законодательством Украины, осознавая незаконность уголовного преследования по законодательству РФ, незаконно приговорил к двум годам лишения свободы одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа, который активно поддерживал проукраинскую позицию.

На данный момент подозреваемого объявили в розыск.
ForUm

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