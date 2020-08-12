Партия «Слуга народа» определилась с датой проведения внеочередного съезда, сообщил народный депутат одноименной фракции Александр Качура.
«Высший совет партии «Слуга народа» определил дату внеочередного съезда партии на 29 августа. В повестке: принятие решения об участии в местных выборах, презентация общей программы и кандидатов в меры городов, выдвижение кандидата на довыборах в Верховную Раду по 208-му округу», - написал он в Telegram.
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