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Партия «Слуга народа» определилась с датой проведения внеочередного съезда, сообщил народный депутат одноименной фракции Александр Качура.

«Высший совет партии «Слуга народа» определил дату внеочередного съезда партии на 29 августа. В повестке: принятие решения об участии в местных выборах, презентация общей программы и кандидатов в меры городов, выдвижение кандидата на довыборах в Верховную Раду по 208-му округу», - написал он в Telegram.
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