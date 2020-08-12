Киевский апелляционный суд определил подсудность уголовного производства в отношении обвиняемых в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк за Днепровским районным судом Киева. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«12 августа 2020 года постановлением коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда удовлетворено представление председателя Печерского районного суда города Киева об определении подсудности в уголовном производстве по обвинению граждан М. и Л. в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины, материалы уголовного производства направлены в Днепровский районный суд города Киева для судебного рассмотрения по сути», - говорится в сообщении.

Сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.

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