также в разделеОбщество
12 августа. Картина дня 17
Укрзализныця сообщила, как можно сэкономить на билетах 16
Украина отпразднует День Независимости с учетом карантина 16
Мэрию Львова украсили в знак солидарности с Беларусью 9
Новый руководитель ГУР не стал комментировать покушение на него 20
Власти хотят построить обходную дорогу вокруг Киева, если хватит денег 15
За июль в Украине обнаружили 1356 новых случаев ВИЧ, 171 человек умер 14
На Львовщине фиксируют случаи новой бессимптомной пневмонии 14
Судья Вовк получил повестки и собирается на допрос 16
Дело Шеремета: Суд оставил Антоненко под стражей 16
Кабмин поддержал вывод паспортов-книжек из оборота 34
Украина официально попросила Беларусь выдать 28 «вагнеровцев» 64
Украине обещают нежаркую неделю 14
Экс-нардепа Шепелева приговорили к 7 годам тюрьмы 84
Закон об игорном бизнесе опубликовали в «Голосе Украины» 12
ОАСК: Объявленные в розыск судьи находятся на рабочих местах 47
НАБУ и САП подозревают 5 лиц в хищении газа на почти 730 млн 16
Объявленный в розыск судья Вовк заявил, что готов прийти на допрос 85

Киевский апелляционный суд определил подсудность уголовного производства в отношении обвиняемых в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк за Днепровским районным судом Киева. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«12 августа 2020 года постановлением коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда удовлетворено представление председателя Печерского районного суда города Киева об определении подсудности в уголовном производстве по обвинению граждан М. и Л. в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины, материалы уголовного производства направлены в Днепровский районный суд города Киева для судебного рассмотрения по сути», - говорится в сообщении.

Сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислотыумерла 4 ноября 2018 года.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.

24 января в Болгарии правоохранители задержали Алексея Москаленко (Левина).

Суд продлил содержание под стражей Мангера до 11 сентября. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима/осень
6640 грн.
9
Теги