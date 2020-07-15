Суд продлил содержание под стражей до 11 сентября подозреваемого заказчика нападения на советника городского головы Херсона Екатерину Гандзюк — главы Херсонской облгосадминистрации Владислава Мангера, сообщает hromadske.

Эту информацию подтвердил прокурор по делу Андрей Синюк. Он уточнил, что Мангер будет находиться в изоляторе временного содержания Службы безопасности.

13 июля апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов Мангера на содержание под стражей, оставив ее в силе. Они утверждали, что подозрение против их подзащитного является необоснованным, а дело — сфальсифицированным.

Напомним, 11 июня прокуратура возобновила досудебное следствие по делу Алексея Левина (Москаленко) и Владислава Мангера. 19 июня последнего взяли под стражу.

Ранее следствие установило, что летом 2018 Алексей Левин получил заказ от председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера на организацию нападения на Гандзюк, которая якобы мешала Мангеру внедрять схемы по незаконной вырубке леса, а также подрывала его авторитет в области. Сколько средств за организацию преступления он получил - пока не указано. Но, по предварительной информации, речь шла о предоставлении заказчиком 5,6 тысячи долларов за нападение на Гандзюк.

В дальнейшем, по данным следствия, Левин привлек к преступлению другого фигуранта дела – Сергея Торбина, а тот нашел исполнителей. Договоренность о нападении происходила во дворе офиса еще одного фигуранта - Игоря Павловского, который, как утверждает следствие, знал о готовящемся преступлении.

Правоохранители считают, что Левин дал Торбину 5 тыс. долларов на реализацию нападения на Гандзюк. Когда уже задержали исполнителей, Торбин просил и получил от Левина еще 2000 долларов для укрытия.

Сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.

24 января в Болгарии правоохранители задержали Алексея Москаленко (Левина).