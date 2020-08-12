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Пассажиры скоростных поездов Интерсити+ могут экономить на билетах. Для вагонов 1-го класса действует программа лояльности: покупай раньше - плати меньше. Выгодные скидки действуют, если покупать билеты в Интерсити + за 90-30 суток до даты отправления поезда, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Скидка действует для путешествий во внутреннем сообщении по территории Украины. Пассажиры могут экономить от 40% до 10% стоимости билета.

«Чем раньше, тем скидка больше. В частности, за 90-30 суток до даты отправления поезда - снижение на 40%, а за 24-15 суток - снижение на 10%», - пояснили в компании.

За несколько суток до даты отправления билеты наоборот, дорожают. За 4-2 суток до отправления – стоимость повышается на 10%, а за 1 сутки - стоимость увеличивается на 15%.

Билеты доступны на портале http://booking.uz.gov.ua/ и в железнодорожных кассах.

В УЗ отметили, что скидка (или повышение) начисляется только на плацкартную часть билета.
ForUm

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