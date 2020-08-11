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15-летнему парню сообщено о подозрении в убийстве 12-летней девочки в городе Яготин Киевской области (ч. 2 п. 2 ст. 115 УК Украины), сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, 10 августа 2020 в Яготинский отделения полиции обратился отец с заявлением об исчезновении его 12-летней дочери, которая накануне вечером не вернулась с прогулки домой. В ходе проведения розыскных мероприятий работники полиции обнаружили тело ребенка.

Сейчас в порядке статьи 208 УПК Украины правоохранительными органами задержан местный житель, который подозревается в совершении убийства девушки. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
ForUm

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