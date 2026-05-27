Надзвичайні події

Фатальне застілля: На Київщині жінка зарізала співмешканця під час конфлікту

У Бориспільському районі на Київщині під час конфлікту жінка смертельно поранила свого співмешканця ножем. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Подія сталася у місті Яготин. Про це повідомляє Відділ комункації поліції Київської області.

Правоохоронці встановили, що під час спільного вживання алкогольних напоїв між 56-річною жінкою та її 65-річним цивільним чоловіком виникла сварка.

У ході конфлікту жінка схопила кухонний ніж та завдала чоловікові щонайменше чотири удари в область тулуба та кінцівок. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Поліцейські затримали підозоювану та повідомили про підозру.

 Автор: Сергій Ваха

