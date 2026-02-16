Політолог і соціальний психолог Віктор Уколов повідомив про масштабну пожежу на логістичному центрі компанії Roshen поблизу Яготина. За його словами, ліквідація наслідків загоряння тривала понад вісім діб.

Про це Уколов написав у Facebook. Він уточнив, що атака на об’єкт сталася ще 7 лютого, однак повністю загасити вогонь вдалося лише минулими вихідними.

«Про велетенські масштаби пожежі на логістичному центрі Roshen під Яготином стало відомо лише тепер — вогонь остаточно ліквідували на цих вихідних. Сама атака відбулася 7 лютого, тобто пожежу гасили понад вісім діб. Важко повірити, що стільки руйнувань спричинив один реактивний “шахед”», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що в Яготині Київської області після нічної атаки російських безпілотників 7 лютого спалахнула пожежа на складських приміщеннях. Народний депутат від партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко заявив, що йдеться про склади фабрики Roshen. У місті розташований логістичний центр компанії.

Згодом п’ятий президент України Петро Порошенко, коментуючи масований російський обстріл, наголосив, що Росія цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру, намагаючись чинити психологічний та економічний тиск на українське суспільство.