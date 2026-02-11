﻿
Надзвичайні події

В Яготині до цих пір ліквідовують наслідки російської атаки 7 лютого

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків російського обстрілу промислового підприємства у місті Яготин Бориспільського району, який стався 7 лютого. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За даними відомства, роботи ведуться в умовах постійної небезпеки та значних руйнувань. Фахівці ДСНС метр за метром проливають зруйновані конструкції будівлі, де місцями досі зберігаються осередки горіння. Ситуацію ускладнює велика кількість пошкоджених металевих елементів — їх доводиться розрізати та розтягувати за допомогою важкої інженерної техніки, щоб дістатися прихованих джерел пожежі.

До ліквідації наслідків залучено понад 50 рятувальників і 12 одиниць техніки, серед яких три водовози та два трактори.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару російського безпілотника по логістичному центру в Яготині було знищено склад готової продукції кондитерської корпорації «Рошен».

