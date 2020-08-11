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Британские ученые считают, что к 2035 году Арктика полностью лишится ледового покрова.

Результаты их исследования опубликованы в научном журнале Nature Climate Change, сообщает Укринформ со ссылкой на Science Daily.

«Мы знаем, что Арктика сильно меняется под действием глобального потепления... Перспектива того, что уже к 2035 году Арктика может остаться без ледового покрова, должна заставить человечество активнее бороться с глобальным потеплением», - считает палеоклиматолог из Британской антарктической службы Луиза Сайм.

Строя свою модель, климатологи опирались на изучение последнего межледникового периода. Команда пришла к выводу, что влияние интенсивного весеннего солнечного света создало много озер и прудов на поверхности арктических льдов, что сыграло решающую роль в таянии льда.

Моделирование будущего указывает на то, что Арктика может остаться без льда к 2035 году.

Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) показало снимки пропавших ледников Арктики.
ForUm

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