Известный журналист и народный депутат Украины Александр Дубинский разоблачил масштабные коррупционные схемы на Одесской таможне, которые ежемесячно приводят к потере миллиардов гривен бюджетных средств.

На своей странице в Facebook Дубинский сообщил, что под чутким руководством коррумпированных налоговиков крупнейшие предприятия Украины реализуют схемы по уклонению от уплаты части НДС. Только в июле 2020 года, по данным журналиста, в результате масштабной реализации схем по «скруткам НДС», госбюджет недополучил по меньшей мере 2, 67 млрд грн – почти вдвое больше чем сумма недавно полученного Украиной кредита от европейского Союза.

«При этом, по моим данным, сумма взяток падким на легкие деньги налоговикам составила 5 млн долларов. Очевидно, что подобные схемы могут существовать только тогда, когда «в доле» те, кто сидит на самом верху», - пишет Дубинский.

В связи с выявленными схемами, журналист и нардеп Дубинский потребовал увольнения главы Государственной налоговой службы Алексея Любченко и отставки с поста министра финансов Сергея Марченко, который, по словам Дубинского, «крышует» криминальную деятельность своего подопечного.

«Их дальнейшее пребывание на своих местах уже осенью сулит финансовую катастрофу всей Украине», - резюмировал журналист.