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7 августа 2020 прокуроры САП направили в суд обвинительный акт в отношении четырех лиц, которых следствие считает участниками коррупционной схемы по нанесению  13,7 млн грн убытков государственному предприятию «Завод «Электротяжмаш». Это - третье преступление на заводе, расследование которого закончили детективы НАБУ, сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

Среди обвиняемых:

• два заместителя директора ГП «Завод «Электротяжмаш»;

• начальник управления ГП «Завод «Электротяжмаш»;

• конечный бенефициар чешской компании;

• директор чешской компании.

Их действия квалифицированы по ч.2 ст. 364 УК Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»).

Как установило следствие, в 2017 году должностные лица ГП «Завод «Электротяжмаш» при посредничестве подконтрольной им компании, зарегистрированной в Праге (Чешская Республика), организовали продажу запасных частей компании реального сектора экономики (Литовская Республика).

Те запчасти, которые «Электротяжмаш» продал чешской компании за 600,3 тыс. евро, последняя перепродала литовской за почти вдвое большей цене – 1,22 млн евро. В результате завод недополучил 13,7млн грн, что подтверждено экспертизами.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляли с ноября 2017 по май 2020 года. О подозрении в настоящее время обвиняемым сообщили в марте 2020 года, а в мае 2020 - о завершении следствия.

 
ForUm

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