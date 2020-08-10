Число выявленных за сутки в Крыму случаев заражения новым коронавирусом впервые превысило 40.

За воскресенье, 9 августа, в регионе выявили 48 случаев COVID-19, сообщил прокремлевский «глава» Крыма Сергей Аксенов, передает Интерфакс.

«17 из них (случаев инфицирования, - ред.) выявлены при обращении за медицинской помощью, 28 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, три - при скрининге здоровых лиц», - сообщил Аксенов.

Минздрав Крыма объявил срочный набор врачей и медсестер для работы с зараженными коронавирусом в Симферополе. Как сообщается на сайте «правительства», требуются медики «любой специальности».

Всего с начала года в Крыму выявлено 1517 COVID-положительных. 17 пациентов умерли, 1054 выписаны с выздоровлением.

Ранее максимальный для Крыма показатель суточного прироста был зарегистрирован 5 августа – 39 инфицированных.