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Число выявленных за сутки в Крыму случаев заражения новым коронавирусом впервые превысило 40.

За воскресенье, 9 августа, в регионе выявили 48 случаев COVID-19, сообщил прокремлевский «глава» Крыма Сергей Аксенов, передает Интерфакс.

«17 из них (случаев инфицирования, - ред.) выявлены при обращении за медицинской помощью, 28 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, три - при скрининге здоровых лиц», - сообщил Аксенов.

Минздрав Крыма объявил срочный набор врачей и медсестер для работы с зараженными коронавирусом в Симферополе. Как сообщается на сайте «правительства», требуются медики «любой специальности».

Всего с начала года в Крыму выявлено 1517 COVID-положительных. 17 пациентов умерли, 1054 выписаны с выздоровлением.

Ранее максимальный для Крыма показатель суточного прироста был зарегистрирован 5 августа –  39 инфицированных.
ForUm

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