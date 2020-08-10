Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Верховной Рады разработать и внести на одном из ближайших заседаний изменения в законодательство о дорожном движении об определении правил езды электросамокатов в городах. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе городского головы.

«Резонанс вызвало мое заявление относительно действий компании Bolt, которая без согласования с городом разместила пункты проката электросамокатов в столице. Я хочу еще раз объяснить свою позицию и ситуацию. В нашем городе проживает более 3 миллионов человек. И их взаимоотношения в обществе, хозяйственная и предпринимательская деятельность прописаны в законах и правовых актах. Одна из обязанностей местной власти - следить за соблюдением таких правил», - отметил Кличко.

Он отметил, движение такого вида «транспорта», как электросамокаты, не разрешено действующим законодательством Украины.

«Поэтому вопрос: где именно должны ездить такие средства передвижения - по дороге, тротуарах, велосипедных дорожках? По каким правилам: скорость, световые обозначения, с какого возраста «водителя»? Ведь речь идет о безопасности движения, о здоровье и жизни всех его участников – тех, кто на самокатах, автомобилистов, велосипедистов, мотоциклистов, пешеходов. Ответить и урегулировать все эти вопросы должно законодательство Украины о дорожном движении, - отметил мэр столицы. - Почему деятельность компаний в предоставлении услуг по прокату должна быть согласована с городом? Потому что пункты проката (или места, где можно взять или оставить электросамокат) расположены на территории города. И не может любой прийти и просто по желанию оказывать услуги, за которые не несет никакой ответственности. О каком порядке и правопорядке можно говорить в такой ситуации? Почему одни должны работать по правилам, а другие – нет? Поэтому я официально обращаюсь к депутатам Верховной Рады разработать и внести на одном из ближайших заседаний изменения в законодательство о дорожном движении и определить, как, где и по каким правилам могут ездить электросамокаты в городах», - отметил Кличко.

Он также призвал компанию Bolt работать исключительно в правовом поле.