также в разделеМир
Тихановская объявила себя победительницей президентских выборов 13
Лукашенко об акциях протеста: Я предупреждал – майдана не будет 22
Лукашенко сделал первое после выборов заявление 18
Премьер Польши выступает за внеочередной саммит ЕС из-за ситуации в Беларуси 28
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах 24
В Беларуси задержали около 3 тысяч митингующих 30
Тихановская не признает итоги выборов от ЦИК Беларуси 48
Литва и Польша призвали Беларусь воздержаться от насилия в отношении протестующих 46
Белорусские СМИ сообщили, где находится Лукашенко 151
Трамп отрицает намерение добавить себя на барельеф на горе Рашмор 23
В Беларуси сообщили о первом погибшем в ходе протестов 525
ЦИК Беларуси: Лукашенко набрал 80,23% голосов 35
МВД Беларуси признало: спецсредства на митингах применялись 43
В мире 20 млн человек были инфицированы COVID-19 9
Беларусь после выборов: столкновения, задержания, проблемный интернет 179
Экзит-пол: Лукашенко выиграл выборы президента Беларуси 38
В Беларуси задержали журналистов российского телеканала 227
ЦРУ: Сеть TikTok не передавала данные властям Китая 14

В Беларуси против протестующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров, заявил глава СК республики Иван Носкевич.  

Он уточнил, что речь идет о задержанных в Минске и других городах, где пострадали десятки силовиков. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы, передает РИА Новости.

По словам руководителя ведомства, митингующие использовали мусорные контейнеры, скамейки, палки, булыжники, осколки тротуарной плитки, стеклянные бутылки, а также легковоспламеняющиеся жидкости.

Он добавил, что многие из подозреваемых и уже задержанных якобы находятся в состоянии алкогольного опьянения, изъяты записи камер видеонаблюдения.

Заинтересованные в массовых беспорядках используют толпу как своеобразный инструмент достижения своих целей, учитывая психологию людей и направляя их стихийное поведение в нужное им русло, считает глава СК Беларуси.

«Я прошу не поддаваться на провокации и призывы к нарушению общественного порядка. Правоохранительными органами будут приняты все возможные меры для защиты конституционного строя», — заключил он.

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих. Согласно данным экзитполов, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает более 70% голосов. Его основной оппонент Светлана Тихановская - от 6,8% до 10,1% голосов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2952 грн.
39
Теги