В Беларуси против протестующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров, заявил глава СК республики Иван Носкевич.

Он уточнил, что речь идет о задержанных в Минске и других городах, где пострадали десятки силовиков. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы, передает РИА Новости.

По словам руководителя ведомства, митингующие использовали мусорные контейнеры, скамейки, палки, булыжники, осколки тротуарной плитки, стеклянные бутылки, а также легковоспламеняющиеся жидкости.

Он добавил, что многие из подозреваемых и уже задержанных якобы находятся в состоянии алкогольного опьянения, изъяты записи камер видеонаблюдения.

Заинтересованные в массовых беспорядках используют толпу как своеобразный инструмент достижения своих целей, учитывая психологию людей и направляя их стихийное поведение в нужное им русло, считает глава СК Беларуси.

«Я прошу не поддаваться на провокации и призывы к нарушению общественного порядка. Правоохранительными органами будут приняты все возможные меры для защиты конституционного строя», — заключил он.

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих. Согласно данным экзитполов, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает более 70% голосов. Его основной оппонент Светлана Тихановская - от 6,8% до 10,1% голосов.