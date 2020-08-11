Выборы на Донбассе должны состояться без исключений, заявили в организации партии «Слуга народа» в Донецкой области.

«Донецкая областная организация партии «Слуги народа» категорически против ограничения избирательных прав жителей Донбасса в любых проявлениях. Мы, как один выступаем «за» проведение местных выборов на всей подконтрольной Украины территории региона», - заявили в политсиле.

«Донецкая военная-гражданская администрации и вся команда президента в Донецкой области провели ряд консультаций с командованием Объединенных сил и антитеррористическим центром СБУ по созданию безопасных условий для волеизъявления в прифронтовых районах. Мы озвучили нашу общую и принципиальную позицию – выборы на Донбассе должны состояться, без исключений», - говорится в заявлении.

Донецкая областная организация партии будет настаивать на проведении местных выборов на отдельных территориях вдоль линии соприкосновения неотложно сразу же после предоставления военным командованием достаточных гарантий безопасности.

Напомним, Центральная избирательная комиссия, учитывая рекомендации силовиков приняла решение об отмене местных выборов на отдельных территориях вдоль линии соприкосновения.