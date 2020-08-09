Исполняющий обязанности городского головы Луцка Григорий Пустовит заразился коронавирусои. С воскресенья, 2 августа, он находится на самоизоляции.

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

Пустовит считает, что инфицироваться коронавирусом мог во время пикетирования городского совета предпринимателями с Центрального рынка, которое состоялось 28 июля.

Кроме того, чиновник попросил не злоупотреблять фактом его заболевания и не связывать ситуацию с отказом местных властей от усиления карантина.

«Несмотря на то, что я заболел COVID-19, я продолжаю по-прежнему выступать решительно против попытки необоснованного и безосновательного внесения нашего города Луцк в красную зону эпидемической опасности», - добавил он.

Напомним, с 1 августа в Украине начало действовать разделение на четыре карантинные зоны: «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную». «Красная» зона означает худшую ситуацию. Сейчас в нее попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области. В этих регионах запрещается работа транспорта, ТРЦ, кафе, ресторанов и посещение учебных заведений.

Укрзализныця с 3 августа временно отменила остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с усилением карантинных мероприятий, вызванных пандемией коронавируса.

3 августа на внеочередной сессии Луцкого городского совета приняли решение не вводить жесткий карантин в городе в связи с отнесением города к «красной зоне» государственной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС.