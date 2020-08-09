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Во Львове гости начали болеть коронавирусом после свадьбы, которое состоялось в минувшие выходные. На свадьбе было 130 человек, но 50 гостей отказались приходить.

Об этом врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталья Тимко сообщила в Facebook.

По ее словам, масочный режим и социальная дистанция на свадьбе не соблюдались.

«О социальной дистанции, конечно, никто не вспоминал. В масках кушать неудобно, танцевать тоже... Все надеялись, что на свадьбу пришли только здоровые. Но через 4 дня обнаружили первого больного. Несколько человек сразу попали в больницу с двусторонней пневмонией. Лаборатория подтвердила COVID-19. История продолжается. Случаи заболевания продолжают регистрироваться и среди гостей и их семей», - сообщила Тимко.

Врач призвала придерживаться карантинных ограничений.

Напомним, на Буковине из-за трех свадеб целый район попал в «красную зону».
ForUm

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