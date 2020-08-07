Около 20% гостей, которые посетили три многолюдные свадьбы в Кицманском районе, заболели коронавирусом. Из-за этого произошел всплеск заболеваемости в этом районе, и его уже вторую неделю подряд относят к «красной» зоне распространения COVID-19.

Об этом во время брифинга заявил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, сообщает Укринформ.

«Мы имеем четко установленные путем эпидемиологических расследований источники вспышки, распространения инфекции, в частности в Кицманском районе. Три многолюдные свадьбы, на 300-500 гостей каждая, практически загнали весь район в так называемую «красную» зону. Уже сегодня установили, что 20% всех гостей, которые были на праздновании, имеют подтвержденный COVID-19. Значительно большее количество людей находится в статусе контактных лиц», - сказал Осачук.

Председатель ОГА также сообщил, что возросло количество больных и среди отдыхающих. Около 20% тех, кто вернулся с курортов, делают тесты на COVID-19 и получают положительный результат. Руководство области прогнозирует, что через несколько недель произойдет пиковая нагрузка на больницы, принимающие больных коронавирусом.

«Сейчас мы ежедневно сообщаем об около сотни новых больных коронавирусом. Хотя еще месяц назад фиксировали по 20 новых больных в сутки. Это является следствием того, что после существенного ослабления карантина большинство людей абсолютно легкомысленно перешло жить в формат свободного образа жизни. Все это растягивается в несколько недель. И если мы сегодня ведем себя таким образом, то через 2-3 недели у нас будет пиковая нагрузка не только на нашу статистику, но и физически на наши больницы, на каждого врача. И, в том числе, и финансовые нагрузки на больницы и на всех людей, которым придется лечиться», - добавил Осачук.

Он призвал людей соблюдать рекомендации Минздрава, главного санитарного врача для предотвращения распространения коронавируса в области.

Напомним, по состоянию на утро 7 августа в Украине выявлено 1453 инфицированных COVID-19.