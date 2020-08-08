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По состоянию на 8 августа восемь областей и Киев не готовы к ослаблению карантинных ограничений, внедренных из-за пандемии коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Не готовы к послаблениям из-за эпидемиологической ситуации: город Киев, Волынская область, Ивано-Франковская область, Киевская область, Одесская область, Ровенская область, Харьковская область, Черниговская область, Черновицкая область.

Карантин будут усиливать в регионах, где:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет более 50%;

среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов меньше, чем 24 на 100 000 населения в течение недели;

коэффициент выявления случаев коронавируса составляет более 11%;

показатель динамики роста случаев COVID-19 - более 10%.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1489 человек, зафиксировано 27 летальных случаев, 600 пациентов выздоровели.
ForUm

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