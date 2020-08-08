За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1489 человек, зафиксировано 27 летальных случаев, 600 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро субботы, 8 августа.
В Украине четвертый день подряд фиксируют антирекорды по количеству новых случаев: днем ранее заболели 1453 человека, 6 августа — 1318, 5 августа — 1271.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 79 750 человек, из них 43 655 выздоровели, летальных исходов — 1879.
На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:
Винницкая область — 2955 случаев;
Волынская область — 4226 случаев;
Днепропетровская область — 1525 случаев;
Донецкая область — 965 случаев;
Житомирская область — 2101 случай;
Закарпатская область — 5697 случаев;
Запорожская область — 919 случаев;
Ивано-Франковская область — 5552 случая;
Кировоградская область — 718 случаев;
г. Киев — 9378 случаев;
Киевская область — 4128 случаев;
Львовская область — 10726 случаев;
Луганская область — 152 случая;
Николаевская область — 696 случаев;
Одесская область — 4069 случаев;
Полтавская область — 491 случай;
Ровенская область — 6747 случаев;
Сумская область — 653 случая;
Тернопольская область — 3257 случаев;
Харьковская область — 4661 случай;
Херсонская область — 259 случаев;
Хмельницкая область — 1323 случая;
Черновицкая область — 6565 случаев;
Черкасская область — 996 случаев;
Черниговская область — 991 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.
Новые правила карантина начали действовать с 3 августа. Решение о делении страны на зоны будут пересматривать каждую пятницу.
Напомним, на Буковине из-за трех свадеб целый район попал в «красную зону».
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время