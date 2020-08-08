За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1489 человек, зафиксировано 27 летальных случаев, 600 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро субботы, 8 августа.

В Украине четвертый день подряд фиксируют антирекорды по количеству новых случаев: днем ранее заболели 1453 человека, 6 августа — 1318, 5 августа — 1271.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 79 750 человек, из них 43 655 выздоровели, летальных исходов — 1879.

На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:

Винницкая область — 2955 случаев;

Волынская область — 4226 случаев;

Днепропетровская область — 1525 случаев;

Донецкая область — 965 случаев;

Житомирская область — 2101 случай;

Закарпатская область — 5697 случаев;

Запорожская область — 919 случаев;

Ивано-Франковская область — 5552 случая;

Кировоградская область — 718 случаев;

г. Киев — 9378 случаев;

Киевская область — 4128 случаев;

Львовская область — 10726 случаев;

Луганская область — 152 случая;

Николаевская область — 696 случаев;

Одесская область — 4069 случаев;

Полтавская область — 491 случай;

Ровенская область — 6747 случаев;

Сумская область — 653 случая;

Тернопольская область — 3257 случаев;

Харьковская область — 4661 случай;

Херсонская область — 259 случаев;

Хмельницкая область — 1323 случая;

Черновицкая область — 6565 случаев;

Черкасская область — 996 случаев;

Черниговская область — 991 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.

Новые правила карантина начали действовать с 3 августа. Решение о делении страны на зоны будут пересматривать каждую пятницу.

Напомним, на Буковине из-за трех свадеб целый район попал в «красную зону».