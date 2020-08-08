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В субботу, 8 августа, Кабинет министров соберется на внеочередное заседание из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине. Правительство рассмотрит вопрос ухудшения ситуации в некоторых регионах, в частности в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

По данным правительства, ухудшение ситуации наблюдается в Киеве, а также Одесской, Львовской и Харьковской областях.

«Поэтому с сегодняшнего дня правительство переходит на чрезвычайный режим работы: несколько раз в неделю будут проводиться заседания комиссии ТЭБ и ЧС для усиления контроля над эпидемической ситуацией в стране», - заявили премьер Денис Шмыгаль.

Напомним, по состоянию на утро 7 августа в Украине выявлено 1453 инфицированных COVID-19.
ForUm

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