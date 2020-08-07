Строительство метро на Троещину – бесперспективный проект в краткосрочной перспективе. Вместо этого городу нужна разветвленная трамвайная сеть. Такое мнение на своем YouTube-канале озвучил народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский, сообщает УНИАН.



«Городу не нужно метро на Троещину, тем более, что этот проект стоит, как годовой бюджет Киева. Нужно просто объединить трамвайные и железнодорожные пути, как это сделано в большинстве стран Европы. Инфраструктура у нас есть, подвесная система тоже. Да, требуется вложение денег, но в десять раз меньше, чем на строительство метро. Для этого нужно запустить трамвай, который по ж/д-путям будет выходить на правый берег, соединить его со скоростным трамваем, следующего через Нижний и Верхний Вал, вокзал и прямо на Борщаговку», - объяснил Дубинский.

Таким образом за 30 минут с Троещины можно добраться до центра столицы. «Но это никому не нужно, так как невыгодно – ведь люди вместо 24 гривен из-за трех пересадок, которые они платят сейчас, будут платить всего 8 гривен. Также нынешней власти невыгодно замещать маршрутки общественным транспортом, ведь там крутятся наличные, которые невозможно учесть и которые потом оседают в карманах киевских «решал» Кличко», - считает он.

Кроме того, по словам нардепа, мэр тормозит введение электронного билета, поскольку этот проект позволит эффективно мониторить: какое количество льготников воспользовалось услугами «Киевпасстранса». «Кличко реализовывает проект вот уже 5 лет, но не может этого сделать, потому что сразу станет понятно, сколько потрачено денег из городского бюджета на провоз льготных категорий», - рассказал Дубинский.