Президент Владимир Зеленский прокомментировал назначение одного из руководителей МВД правительства Азарова Олега Татарова заместителем главы Офиса президента.

«Что касается этого человека. Я не знаю, что такое «он старый человек». Думаю, он по возрасту примерно как я. Ему за 40, даже нет 50... Мы все жили во времена Януковича, некоторые люди побежали вместе с Януковичем, а в принципе много осталось нормальных, которые не предали Украину. Мне кажется, это несправедливо, всех людей, которые возглавляли то или иное звено власти во времена Януковича считать «старой властью», - сказал он в Мариуполе, передает Украинская правда.

«Для меня все, кто возглавлял, во времена господина Порошенко тоже уже «старая власть». И там были опытные люди и в те годы были опытные люди. Главное, чтобы человек был честный», - добавил Зеленский.

5 августа Зеленский назначил Татарова заместителем главы Офиса президента, который будет отвечать за правоохранительное направление.

Татаров занимал должность в системе МВД под руководством Виталия Захарченко в правительстве Николая Азарова.

Когда в МВД началась люстрация, то одним из первых уволили именно Татарова, который курировал уголовные производства относительно Черновол, Автомайдана и активистов.

После Революции Достоинства и люстрации он стал адвокатом, в частности, в 2016 году был защитником нардепа Вадима Новинского (в то время «Оппозиционный блок»).