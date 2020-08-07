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На ООО «Концерт ЮА» наложен штраф в 717 тысяч гривен за препятствование в осуществлении проверок, сообщило главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.

Сообщается, что в адрес ведомства поступают многочисленные жалобы о возврате средств за несостоявшиеся концерты.

«Потребители не упускают возможности доказать свою правоту в судебном порядке. При этом потребители будут освобождены от уплаты судебного сбора по искам, связанным с нарушениями их прав», - отметили в ведомстве.

Только суд определяет размер морального (неимущественного) вреда и размер материальных убытков, причиненных нарушением, которое не позволяет получить ожидаемый, когда одна из сторон договорных отношений не может использовать результаты договора.
ForUm

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