На ООО «Концерт ЮА» наложен штраф в 717 тысяч гривен за препятствование в осуществлении проверок, сообщило главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.

Сообщается, что в адрес ведомства поступают многочисленные жалобы о возврате средств за несостоявшиеся концерты.

«Потребители не упускают возможности доказать свою правоту в судебном порядке. При этом потребители будут освобождены от уплаты судебного сбора по искам, связанным с нарушениями их прав», - отметили в ведомстве.

Только суд определяет размер морального (неимущественного) вреда и размер материальных убытков, причиненных нарушением, которое не позволяет получить ожидаемый, когда одна из сторон договорных отношений не может использовать результаты договора.