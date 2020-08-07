Многие из производств Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) начинались заявлениями о недостоверном декларировании и громкими обысками. Однако, то ли из-за материальной выгоды, то ли – политической, они так ничем и не закончились, пишет Инпресс.

Так, например, в 2017 году у главы Одесского окружного административного суда Олега Глуханчука, который прославился благодаря упоминанию в переписке с контрабандистом Альпериным и вождением в нетрезвом состоянии, и членов его семьи НАБУ провело обыски. Дело было заведено по факту недостоверного декларирования.

В прессе сообщалось, что в 2014 году жена Глуханчука приобрела земельный участок с недостроенным двухэтажным особняком общей площадью 450 кв. м. Стоимость особняка составляла 7 млн грн, но в электронной декларации судьи она не указана.

По данным источников в юридических кругах, Глуханчук просто откупился от НАБУ, поэтому его дело ничем и не закончилась.

Другое дело, которое слило НАБУ, также связано с не указанными данными в электронной декларации.

В 2017 году в НАБУ зарегистрировали уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации мэром Киева Виталием Кличко. Он «забыл» внести в декларацию недвижимость в Гамбурге и Лос-Анджелесе, где проживает его семья.

«На каком этапе дело – неизвестно, но очевидно, что оно закончится ничем», - считают журналисты.

Еще одно дело связано с обысками в деле о внесении недостоверных сведений в электронную декларацию судьей Олегом Винником. Детективы НАБУ проводили обыски в помещении Шевченковского районного суда Киева и по месту проживания судьи. Отметим, что судья уже успел уволиться, а решения по этому делу так и нет.

И таких примеров немало.

Также, как стало известно, НАБУ оперативно закрыло производства о недостоверном декларировании в отношении соратницы Петра Порошенко и экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой и экс-депутата от БПП Сергея Лещенко, который до сих пор отрабатывает эту «услугу».