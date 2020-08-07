В Киеве зафиксировали новые вспышки коронавируса, в частности, на предприятии «Киевхлеб». Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

«Сначала трое работников пекарни №8 обратились к врачам с симптомами коронавируса. Тесты подтвердили у них COVID-19. После этого обследовали и протестировали весь коллектив - 77 работников. 37 человек оказались инфицированными», - сообщил Кличко.

По его словам, цех-пекарню закрыли на карантин. Там осуществляют усиленную дезинфекцию. Все больные и контактные лица – на самоизоляции.

В Соломенском районе заболел один из специалистов районного управления образования. «На сегодня установили 62 человека, с которыми контактировал больной. У трех из них - подозрение на коронавирус», - отметил Кличко.

Напомним, заболевание коронавирусом обнаружили еще у 186 жителей Киева.