также в разделеОбщество
СМИ заподозрили НАБУ в «сливе» дел 8
В морпорту «Пивденный» хранится почти 10 тысяч тонн аммиачной селитры 21
Тарас Козак: Попытка рейдерского захвата телеканала «112 Украина» со стороны СБУ – это заказ лично Зеленского 16
США требуют конфискации объектов недвижимости Коломойского и Боголюбова 14
Дела Майдана: ГБР сообщило о подозрении причастному к убийству журналиста Сергиенко 14
Суд вынес наказание капитану танкера «Delfi» 14
Судье ВАКС из-за угроз выделили охрану 15
Гетьманцев выздоровел от коронавируса 20
Лукашенко назвал условие выдачи «вагнеровцев» Украине 32
ООС: Вчера боевики выдержали «тишину» 12
Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов из Приватбанка 19
Суд смягчил меру пресечения Стерненко 25
6 августа. Картина дня 32
Степанов заявил, что не обвинял церкви в распространении COVID-19 12
Для конфискованных судом львов и медведей нашли дома 21
Оккупанты сократят расходы на Крым 27
В Украине - сухо и жарко, но грозы возможны 16
Шабунин получил статус потерпевшего в деле поджега дома 9

Служба безопасности Украины не принимала участия в обысках в домах лиц, связанных с бизнесменом Геннадием Корбаном.

«Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области не принимали участия в следственных действиях, которые провела ГФС у представителей коммерческих структур в Днипре, связанных с публичными фигурами в том числе», - сообщается на странице облуправления СБУ в Facebook.

В СБУ подчеркнули, что служба вне политики и действует исключительно в пределах заданий и полномочий, определенных действующим законодательством.

6 августа Корбан заявил, что сотрудники СБУ вместе с работниками налоговой полиции провели обыски в домах его бизнес-партнеров, друзей и родственников. Он заявил, что «это 125 обыск за последние два месяца» и связал обыски со своими политическими симпатиями к партии «Пропозиция», которую возглавляет городской голова Днепра Борис Филатов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1858 грн.
6
Теги