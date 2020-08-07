Варшавский суд решил взять под временный арест Александра Д., задержанного в следствии по делу экс-министра транспорта Польши и бывшего руководителя «Укравтодора» Славомира Новака. Об этом сообщает Польское радио.

Мужчину, который представляет польскую компанию, которая занимается управлением инфраструктурными проектами, задержали как четвертого человека в следствии по коррупции и отмывания денег в связи с дорожными инвестициями в Украине. В тот же день Александру Д. предъявлено обвинение в предложении 700 тыс. злотых неправомерной материальной выгоды Новаку, который занимал тогда должность шефа Государственно агентства автомобильных дорог Украины. За это ему грозит 12 лет заключения.

«По доказательным материалам, подозреваемые договорились, что Славомир Н. будет незаконно влиять на выбор Укравтодором предложения, составленного компанией Александра Д. Предложение касалось подготовки проектно документов и надзора за работами при ремонте автодороги в Украине», - сказала пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж.

За это, по словам прокуратуры, Александр Д. имел пообещать Новаку взятку в размере 10 процентов от стоимости контракта на сумму 1,65 млн евро. Обещанную сумму Александр Д. должен был перечислить в виде оплаты фиктивных консультационных услуг для компании, зарегистрированной для этого на Кипре по рекомендации Новака.

По словам следователей, компания Александра Д. получила контракт в Украине, однако не приступила к его выполнению. Также не произошел пересчет обещанного неправомерного вознаграждения.

Напомним, 20 июля в Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего министра транспорта страны и бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака.

По данным следствия, должностные лица «Укравтодора» создали преступную организацию, деятельность которой была направлена ​​на хищение средств международных организаций, которые выделяли деньги для ремонта дорог в Украине.

Пяти лицам вручено уведомление о подозрении:

и.о. председателя Укравтодора

двум гражданам Польши

иностранному гражданину, представителю одной из компаний-участниц тендеров Укравтодора;

бывшей советнице и.о. председателя Укравтодора, гражданке Украины.

НАБУ и САП зафиксировали три эпизода, которые могут свидетельствовать о возможном получении Новаком неправомерной выгоды. Все эти случаи связаны с принятием решений об использовании средств, предоставленных международными финансовыми организациями в виде кредитов на ремонт украинских дорог. Общая сумма кредитных средств, которые преступная группа использовала как повод для получения неправомерной выгоды от компаний в сфере дорожного хозяйства, превышает 270 млн евро.

В одном из эпизодов речь шла об уплате 10% «консультационных услуг», что составляло более 180 тыс. евро. В противном случае компания-победитель тендера Укравтодора должна была выплатить взнос в специально созданное совместное предприятие в Польше, эквивалент которого составлял на момент совершения преступления более 3,5 млн грн.

Еще в одном из случаев речь шла о выкупе другой специально созданной компании с уставным капиталом в 15 тыс. евро за 300-350 тыс. евро. В обмен на это экс-руководитель Укравтодора обещал «не заметить» нарушений сроков исполнения контрактов одной из компаний-пидрядниць Укравтодора и не требовать от нее уплаты штрафных санкций.

Особенностью указанных преступлений было то, что они начинались в Украине, а завершались в Польше.

Расследование приведенных фактов детективы Национального бюро осуществляют с сентября 2019 года. После того, как выяснилось, что приведенные факты также расследует Центральное бюро антикоррупционное Польши, в ноябре 2019 создана совместная следственная группа, в состав которой от Украины вошли детективы НАБУ и прокуроры САП, от Польши - работники Центрального антикоррупционного бюро и Окружной прокуратуры города Варшаву. Координация действий обеих сторон происходила с участием Евроюста.