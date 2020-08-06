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По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 5 августа в Украине зафиксировано 1318 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего в Украине зафиксировано 76 808 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1819 летальных, 42524 пациенты выздоровели. Проведено 1116641 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 997 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 2898 случаев;

Волынская область - 4108 случаев;

Днепропетровская область - 1492 случая;

Донецкая область - 941 случай;

Житомирская область - 2036 случаев;

Закарпатская область - 5539 случаев;

Запорожская область - 890 случаев;

Ивано-Франковская область - 5295 случаев;

Кировоградская область - 713 случаев;

Киев - 8992 случая;

Киевская область - 3980 случаев;

Львовская область - 10 420 случаев;

Луганская область - 135 случаев;

Николаевская область - 666 случаев;

Одесская область - 3748 случаев;

Полтавская область - 477 случаев;

Ривненская область - 6538 случаев;

Сумская область - 594 случая;

Тернопольская область - 3177 случаев;

Харьковская область - 4381 случай;

Херсонская область - 242 случая;

Хмельницкая область - 1257 случаев;

Черновицкая область - 6383 случая;

Черкасская область - 969 случаев;

Черниговская область - 937 случаев.

Напомним, по состоянию на утро 5 августа в Украине было зафиксировано 75 490 случаев COVID-19, за последние сутки – 1271.
ForUm

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