По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 5 августа в Украине зафиксировано 1318 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Всего в Украине зафиксировано 76 808 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1819 летальных, 42524 пациенты выздоровели. Проведено 1116641 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 997 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 2898 случаев;
Волынская область - 4108 случаев;
Днепропетровская область - 1492 случая;
Донецкая область - 941 случай;
Житомирская область - 2036 случаев;
Закарпатская область - 5539 случаев;
Запорожская область - 890 случаев;
Ивано-Франковская область - 5295 случаев;
Кировоградская область - 713 случаев;
Киев - 8992 случая;
Киевская область - 3980 случаев;
Львовская область - 10 420 случаев;
Луганская область - 135 случаев;
Николаевская область - 666 случаев;
Одесская область - 3748 случаев;
Полтавская область - 477 случаев;
Ривненская область - 6538 случаев;
Сумская область - 594 случая;
Тернопольская область - 3177 случаев;
Харьковская область - 4381 случай;
Херсонская область - 242 случая;
Хмельницкая область - 1257 случаев;
Черновицкая область - 6383 случая;
Черкасская область - 969 случаев;
Черниговская область - 937 случаев.
Напомним, по состоянию на утро 5 августа в Украине было зафиксировано 75 490 случаев COVID-19, за последние сутки – 1271.
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